Сноуден сравнил запрет Tor в РФ с запретом мобильной связи

Блокировка браузера Tor — это то же самое, что запрет сотовой связи из-за того, что ею пользовался наркоторговец. Такую аналогию провёл в своём Twitter бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден. Так он отреагировал на новости о блокировке Tor Роскомнадзором.

Роскомнадзор пытается заблокировать одну из важнейших сетей, которая уважает права человека, даже не опубликовав пресс-релиз. Это как запретить сотовую связь за то, что ею воспользовался торговец наркотиками, без объяснения причин, — написал Сноуден.

Ранее стало известно, что в России началась блокировка браузера Tor. Разработчики сообщили, что с 1 декабря ряд интернет-провайдеров начали ограничивать доступ к браузеру в России.

В компании отметили, что РФ является второй страной в мире по числу пользователей браузером Tor. Его используют более 300 тысяч россиян ежедневно, это 15% всех пользователей.

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что сайт браузера попал в реестр запрещённой информации по причине размещения там «информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту».

Как выяснилось в дальнейшем, сеть популярного сервиса перестали блокировать в России. Как уточняет «Роскомсвобода», доступ ограничен только к сайту проекта, получить доступ к так называемому DarkNet возможно.

Принцип работы Tor заключается в том, что запрос пользователя о заходе на сайт сначала передаётся в зашифрованном виде на входной узел с собственным IP-адресом. Для каждого запроса случайно выбирается один из трёх узлов, каждый следующий узел шифрует предыдущий. Таким образом, все сделки пользователей в Интернете скрываются.

Разработчик браузера — американская некоммерческая организация Tor Project.