СМИ: в 2021 году Apple представит собственные сверхмощные процессоры

https://static.news.ru/photo/7f7bf438-3894-11eb-8b7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Apple Inc.

Американская компания Apple готовится представить в 2021 году собственные сверхмощные процессоры. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, они заменят представленный в ноябре M1 и чипы компании Intel. Предположительно, новые процессы получат ноутбуки MacBook Pro и компьютеры iMac.

Для компьютеров высокого класса, выпуск которых запланирован на конец 2021 года, Apple тестирует 32-ядерный процессор, — пишет агентство.

В июне 2020 года корпорация заявила о планах выпускать компьютеры и ноутбуки с процессорами собственного производства. Глава Apple Тим Кук заявил, что это «исторический момент для компании». Уже около 15 лет в продуктах Apple применялись процессоры компании Intel. Собственные чипы компания использует в смартфонах iPhone и планшетах iPad. Корпорация уверена, что полный переход на собственные процессоры займёт около двух лет, поэтому Apple не отказывается от поддержки компьютеров Mac на базе Intel.

Ранее NEWS.ru писал о том, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в пух и прах раскритиковал новый iPhone 12 Pro. По его словам, новая разработка компании Apple является «устаревшей железкой» и сулит скорый крах.