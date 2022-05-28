СМИ узнали о двукратном подорожании строительства ЦОД в Москве «Коммерсант»: строительство ЦОД в Москве подорожало в два раза после введения санкций

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Строительство новых центров обработки данных (ЦОД) в Москве и Подмосковье может подорожать в полтора-два раза. Причиной стала спецоперация, проводимая Россией на Украине. Такие данные следуют из аналитической записки Ассоциации участников отрасли ЦОД. С ней ознакомился «Коммерсант».

По информации аналитиков, сроки строительства новых ЦОД формата Tier III, которые нет необходимости останавливать для ремонта и технического обслуживания, с мощностью более одной тысячи стоек, раньше составлявшие от года до полутора лет, вырастут в полтора-два раза. В той же степени, по оценке на горизонте двух-пяти лет, вырастет и стоимость.

По словам главы Ассоциации Игоря Дорофеева, рост затрат связан с удорожанием логистики и уходом из России крупных производителей инженерного оборудования. Помимо этого, теперь производители отказываются продавать товар посредникам, которые потом направят товар в Россию. Таким образом, параллельный импорт здесь не может помочь справиться с ситуацией.

Кроме того, прогнозируется снижение предложения новых стоек в ЦОД — на 30–35% в текущем году от прогнозов. Часть строительства перенесут на 2023–2024 годы, возведение остальных заморозят или продадут.

При этом выручка участников рынка будет расти даже при «умеренно негативных сценариях» — примерно на 10–15% в год. Это связано с повышением тарифов из-за большого спроса на места в дата-центрах.

Центр обработки данных (ЦОД) — это специализированное здание для размещения серверного и сетевого оборудования и подключения абонентов к каналам сети Интернет. Центр исполняет функции обработки, хранения и распространения информации чаще всего в интересах корпоративных клиентов — он ориентирован на решение бизнес-задач путём предоставления информационных услуг.