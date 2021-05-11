TikTok создаст сервис поиска работы с видеорезюме

https://static.news.ru/photo/df020720-b27a-11eb-af8c-96000091f725_660.jpg Фото: SheldonаCooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

Социальная сеть TikTok тестирует собственный сервис по поиску работы. Разработчики хотят предложить соискателям оставлять резюме в видеоформате, передаёт Axios со ссылкой на источники.

По задумке авторов, пользователи будут креативно рассказывать о своём опыте и умениях на видео. Кроме того, соискателей попросят разместить такие резюме в профиле TikTok, чтобы разрекламировать новую платформу.

Сейчас систему проверяют с ограниченным числом работодателей, среди которых крупные бренды. Сервис не будет частью самой системы, но доступ к нему будет осуществляться через приложение TikTok.

Ранее СМИ сообщили, что TikTok с 4 по 10 апреля обошёл социальную сеть «ВКонтакте» по времени пользования. Эксперты считают, что эта социальная сеть заменила пользователям телевизор, а долгое время находиться в обычных соцсетях гораздо труднее.

Впервые TikTok сравнялся по показателям с сетью «ВКонтакте» летом 2020-го по времени, проведённому пользователями iOS. На Android показатели сравнялись только в апреле 2020 года. В среднем пользователи с 4 по 10 апреля проводили в TikTok по восемь часов в день. В то же время пользователи «ВКонтакте» провели в приложении в среднем 3 часа 45 минут.

Несмотря на это, недельная аудитория TikTok была гораздо ниже и составляла 29 млн человек, тогда как у сети «ВКонтакте» — 49 млн человек. Пользователи из России за год с 12 апреля 2020 года по 10 апреля 2021 года проводили в среднем за неделю по 7,2 часа в TikTok и по 4,05 часа во «ВКонтакте». Суммарное время за этот период у TikTok выросло на 401%.