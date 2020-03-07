https://static.news.ru/photo/2b7e3c92-6081-11ea-b390-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Смартфоны с шестой версией Android и ниже уязвимы для хакерских атак из-за того, что не получают новые обновления безопасности. Таких устройств в мире примерно 40%.

Специалисты портала Which проверили несколько моделей от Samsung, Sony, Motorolla и LG. Выяснилось, что эти устройства можно взломать через уязвимости Stagefright и Bluefrag, также они уязвимы к атакам типа «Джокер». Эксперты отмечают, что особое беспокойство должны испытывать владельцы Sony Xperia S и Samsung Galaxy S3.

Пользователи седьмой версии Android могут попытаться обновить программное обеспечение «вручную», поскольку в Google уже не поддерживают эту версию. В том случае если устройство нельзя обновить, его нужно заменить, советуют специалисты. Гаджеты на Android имеют короткий срок технической поддержки, отмечают в Which, сообщает The Independent.

NEWS.ru писал, что новое обновление смартфонов Xiaomi привело к сбою операционной системы. С проблемой столкнулись пользователи операционной системы Android 10 при попытке обновления оболочки MIUI до финальной 11-й версии. После обновления перестаёт загружаться рабочий стол.

Ранее компания Google выпустила для разработчиков первую версию Android 11 Developer Preview. В этой операционной системе появилась функция многозадачности Bubbles — оповещения поверх текущих приложений. Через них пользователь может общаться с другим человеком без перехода в основную программу. Также в новой версии операционной системы можно выбрать одноразовый доступ приложений к камере, микрофону и геолокации.