СМИ: Apple начала разработку нового процессора для компьютеров

https://static.news.ru/photo/1a214650-a785-11eb-ae75-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Корпорация Apple начала производить новые процессоры для компьютеров спустя неделю после презентации iMac и iPad на первых собственных чипах компании M1, передаёт японское издание Nikkei Asian Review со ссылкой на анонимные источники.

По информации журналистов, на конвейерах TSMC уже начали массово производить компоненты, которые могут получить название M2 или M1X. Их делают с применением усовершенствованной 5-нм технологии.

Поставки в Купертино должны начаться в июле 2021 года. Это позволит Apple оснастить девайсы, которые представят во второй половине этого года. При этом, по данным собеседников издания, новые чипы получат не только планшеты и ноутбуки.

О переходе на процессоры собственного производства объявил глава Apple Тиму Кук во время презентации обновлённых MacBook. Последние устройства на новых чипах — iPad и iMac — показали в рамках Apple Event 20 апреля.

В Купертино рассчитывают, что через 1-1,5 года смогут полностью перейти на собственные чипы и отказаться от компонентов от Intel.