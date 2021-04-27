СМИ: Apple начала разработку нового процессора для компьютеров

Корпорация Apple начала производить новые процессоры для компьютеров спустя неделю после презентации iMac и iPad на первых собственных чипах компании M1, передаёт японское издание Nikkei Asian Review со ссылкой на анонимные источники.
По информации журналистов, на конвейерах TSMC уже
Поставки в Купертино должны начаться в июле 2021 года. Это позволит Apple оснастить девайсы, которые представят во второй половине этого года. При этом, по данным собеседников издания, новые чипы получат не только планшеты и ноутбуки.
О переходе на процессоры собственного производства объявил глава Apple Тиму Кук во время презентации обновлённых MacBook. Последние устройства на новых чипах — iPad и iMac — показали в рамках Apple Event 20 апреля.
В Купертино рассчитывают, что через 1-1,5 года смогут полностью перейти на собственные чипы и отказаться от компонентов от Intel.