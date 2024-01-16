«Слепая зона» рунета – как остановить торговлю запрещенными товарами?

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Последние годы ознаменовались ужесточением законодательства в сфере интернет-технологий. Правовые механизмы становятся все более сложными, а список ресурсов для блокировки Роскомнадзора регулярно пополняется. Множество тем превращаются в своеобразное «яблоко раздора». Пока одни говорят о достаточности принимаемых мер, другие пользователи выступают за разработку и принятие дополнительных мер контроля.

Регулирование ресурсов, нарушающих российское законодательство – важная часть повестки. В первую очередь речь идет о площадках, на которых производится торговля запрещенными веществами. Но не только они – «болевая точка», свежа в памяти еще петиция о привлечении к ответственности ресурса для взрослых PornHub за рекламу психотропных веществ русскоязычного маркетплейса «Kraken». Как правило, подобные сайты не имеют юридически зарегистрированных представительства на территории РФ и привлечь их к ответственности - как минимум, затруднительно.

В то время как блогеры и бизнесмены получают штрафы за неправильную маркировку рекламных объявлений, игроки теневого рынка действуют по-своему. Площадка «Kraken», чьи материалы были размещены на PornHub, напомнила о себе в провокационной форме вновь, причем, оффлайн - логотип из трех щупалец появился прямо на здании офиса главы Лиги безопасного интернета. Провокация это или шутка дельцов, которые понимают сложность привлечения их к уголовной ответственности - сказать сложно. Так или иначе, «Kraken» продолжает свою работу.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Редакция не поддерживает деятельность нелегальных площадок и напоминает об уголовной ответственности за приобретение товаров и услуг в теневом сегменте интернета.