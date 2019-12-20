https://static.news.ru/photo/c0cc7fbc-2403-11ea-893c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Системы распознавания лиц чаще дают сбои при идентификации азиатов и темнокожих людей, чем белых. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Национальным институтом стандартов и технологий США.

В тестировании использовались около 200 систем распознавания лиц от 99 разработчиков со всего мира. Особенно часто некорректное срабатывание алгоритма демонстрировала система от Microsoft.

По итогам теста специалисты отметили, что применение данной технологии в аэропортах может привести к росту случаев несправедливого задержания полицией темнокожих людей и азиатов. Конгрессмен Бенни Томпсон, возглавляющий комитета по безопасности США в Палате представителей, назвал результаты исследования шокирующими и предложил пересмотреть планы американских властей по использованию систем распознаванию лиц, сообщает Reuters.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты компании Kneron нашли способ обмануть указанную технологию. Для прохождения КПП на границе и в аэропорту они воспользовались масками, изображающими лица других людей. Участник и эксперимента подчеркнули, что такой трюк возможен только при отсутствии поблизости сотрудников службы безопасности.