Сингапурские учёные создали искусственную кожу «умнее» человеческой

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Американский производитель микросхем AMD в 2019 году выпустил на рынок видеокарты Navi. Спустя год после премьеры «красная» команда решила напомнить о новейшей технологии. Она опубликовала скриншот тестов, согласно которым её продукция быстрее аналогов главного конкурента в данном сегменте Nvidia (США) на 8–20%.

Судя по сравнительному анализу, речь идёт о моделях Radeon RX 5500 XT, RX 5600 XT, RX 5700 и RX 5700 XT. Они противостоят оппонентам от Nvidia — GTX 1650 Super,...