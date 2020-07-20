Технологии

Сингапурские учёные создали искусственную кожу «умнее» человеческой

15:34, 19 июля 2020 26
Фото: nus.singapore/facebook.com

Специалисты Национального университета Сингапура (NUS) разработали искусственную кожу для роботов, которая не только обладает всеми характеристиками человеческой, но превосходит её.

Кожа способствует восприятию характеристик предметов. С её помощью человек ощущает холодные, горячие, шероховатые и другие поверхности.

Искусственное покрытие тоже способно определять состояние предметов, но в десять раз быстрее, сообщает издание Robotics: Science and Systems.

Ранее NEWS.ru писал, что в Японии создали робота, который в автоматическом режиме уничтожает в помещении вирусы гриппа, в том числе и SARS-CoV-2. Устройство уже успешно прошло ряд испытаний в больнице при медицинском факультете Университета Нихон. Его продажи планируется начать в ближайшее время.

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