Сингапурские учёные создали искусственную кожу «умнее» человеческой

Специалисты Национального университета Сингапура (NUS) разработали искусственную кожу для роботов, которая не только обладает всеми характеристиками человеческой, но превосходит её.
Кожа способствует восприятию характеристик предметов. С её помощью человек ощущает холодные, горячие, шероховатые и другие поверхности.
Искусственное покрытие тоже способно определять состояние предметов, но в десять раз быстрее,
Ранее NEWS.ru писал, что в Японии создали робота, который в автоматическом режиме уничтожает в помещении вирусы гриппа, в том числе и SARS-CoV-2. Устройство уже успешно прошло ряд испытаний в больнице при медицинском факультете Университета Нихон. Его продажи планируется начать в ближайшее время.
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