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Министерство просвещения РФ включит в школьную программу изучение искусственного интеллекта к 2021 году. К 2024 году его будут изучать уже в половине школ России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект дорожной карты.

Ожидается также, что с 2021 года во всех субъектах РФ будут ежегодно проводиться всероссийские олимпиады по ИИ, которые дадут школьникам преимущества при поступлении в вузы.

Кроме того, необходимо будет повысить квалификацию педагогов по данной программе.

Как ранее писал NEWS.ru, в вузах и учреждениях дополнительного образования Москвы 22 февраля пройдут мастер-классы и лекции для учащихся столичных школ. Об этом сообщается на городском портале мэра и правительства.