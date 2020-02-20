Министерство просвещения РФ включит в школьную программу изучение искусственного интеллекта к 2021 году. К 2024 году его будут изучать уже в половине школ России.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект дорожной карты.
Ожидается также, что с 2021 года во всех субъектах РФ будут ежегодно проводиться всероссийские олимпиады по ИИ, которые дадут школьникам преимущества при поступлении в вузы.
Кроме того, необходимо будет повысить квалификацию педагогов по данной программе.
Как ранее писал NEWS.ru, в вузах и учреждениях дополнительного образования Москвы 22 февраля пройдут мастер-классы и лекции для учащихся столичных школ. Об этом сообщается на городском портале мэра и правительства.
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