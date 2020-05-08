Шествие «Бессмертного полка» проведут в ICQ New

https://static.news.ru/photo/2300f2c2-9177-11ea-869d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мессенджер ICQ New и движение «Бессмертный полк» организуют онлайн-шествие в честь Дня Победы. Любой желающий может написать тематическому боту мессенджера, после чего тот оформит фотографию в стилистике движения и включит её в шествие.

Снимки будут публиковаться по очереди в специальном канале в ICQ New, начиная с 10.00 мск 9 мая. Акция продлится до 20.00, сообщает Molnet.ru.

Ранее NEWS.ru сообщал, что информационный портал Life 9 мая запустит многочасовой эфир «Наша Победа», в рамках которого покажет трансляцию воздушного парада, организует прямые включения с улиц городов России, а также продемонстрирует выступления известных артистов. Он начнётся в 09:00 мск.