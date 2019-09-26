https://static.news.ru/photo/1869f062-e0ff-11e9-af08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Строительство сети 4G во всех тоннелях и станциях Московского метрополитена завершилось.

Развёртыванием сети занималась МТС. Во время движения поезда пассажиры смогут не только переписываться в мессенджерах и проверять социальные сети, но и играть в онлайн-игры и непрерывно смотреть потоковое видео.

При этом максимальная скорость мобильного интернета на станциях может достигать 200 мегабит в секунду за счет агрегации диапазонов 1800 и 800 Мегагерц. Абонентам также доступна технология VoLTE, которая позволяет предоставлять голосовые услуги в сети 4G.

Ранее News.ru сообщил, что один из крупнейших мобильных операторов успешно протестировал работу стандарта 5G в России. Скорость соединения достигла рекордной отметки в 2,46 Гбит/с.Тестирование проходило с использованием базовой станции Nokia AirScale и смартфонов Sony с процессором Qualcomm Snapdragon.