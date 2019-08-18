https://static.news.ru/photo/ff5e4b86-c1b4-11e9-93a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/ClaudiaBaker32

Американская компания Teslа запустила сервис аренды солнечных панелей (Rent Solar) для крыш жилых домов. Стоимость услуги составит $50 в месяц.

За ежемесячные сборы компания Илона Маска готова предоставлять клиентам как солнечные панели и сопутствующее оборудование вместе с их установкой, так и обслуживание с технической поддержкой, говорится на сайте Tesla .

В настоящее время клиенты могут выбрать три варианта основанных на солнечных батареях систем — на 3,8, 7,6 и 11,4 кВт.

Сервис пока доступен только в штатах Аризона, Калифорния, Коннектикут, Массачусетс, Нью-Джерси и Нью-Мексико.

Как писал News.ru, солнечные батареи установят на крыше реконструируемого здания ГЭС-2 на Болотной набережной в Москве.