Американская компания Teslа запустила сервис аренды солнечных панелей (Rent Solar) для крыш жилых домов. Стоимость услуги составит $50 в месяц.
За ежемесячные сборы компания Илона Маска готова предоставлять клиентам как солнечные панели и сопутствующее оборудование вместе с их установкой, так и обслуживание с технической поддержкой, говорится на
В настоящее время клиенты могут выбрать три варианта основанных на солнечных батареях систем — на 3,8, 7,6 и 11,4 кВт.
Сервис пока доступен только в штатах Аризона, Калифорния, Коннектикут, Массачусетс, Нью-Джерси и Нью-Мексико.
Как писал News.ru, солнечные батареи установят на крыше реконструируемого здания ГЭС-2 на Болотной набережной в Москве.