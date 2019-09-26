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Китайская компания Huawei установит на серверы операционную систему российского разработчика «Базальт СПО». ОС «Альт Сервер» v.9 и «Альт Сервер Виртуализация» появятся на TaiShan 100/200 2280, построенных на базе архитектуры ARMv8 64 бит.

Производство серверов уже стартовало в Китае. На них предустановят операционную систему, после чего «Базальт СПО» будет продавать лицензии заказчикам при покупке серверов.

Российская компания получила сертификат о корректности работы её ОС на серверах китайской компании, а также заключила с Huawei договор о долгосрочном технологическом сотрудничестве, сообщает газета «Ведомости» .

В начале сентября глава Минкомсвязи Константин Носков сообщил о планах открытия производства китайской корпорации Huawei на территории России. По его словам, в настоящее время идут двусторонние переговоры по вопросам локализации компании в РФ. При этом в Москве заинтересованы в максимальном объёме выполняемых работ, писал News.ru.



