https://static.news.ru/photo/0e5c97d4-ca28-11e9-933a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за почти 65 млн рублей на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание приложения для App Store и Google Play. Однако Счётная палата не обнаружила программу в онлайн-магазинах.

Ведомство заключило контракт в 2017 году на 64,567 миллиона рублей. Как выяснили аудиторы Счётной палаты, на момент проверки мобильное приложение Росстата на мобильных площадках отсутствовало.

Кроме того, дизайн официального сайта также не был обновлён , хотя в документации утверждается, что он должен был стать доступен с 30 апреля 2019 года.

Ранее News.ru сообщил, что аудитор Счётной палаты раскритиковал Минтруд. По её словам, ведомство не контролирует должным образом медико-социальную экспертизу, несмотря на ежегодный рост числа детей-инвалидов на 18 тысяч человек. Сейчас в России 8,1% инвалидов от общего числа жителей.