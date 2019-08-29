Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за почти 65 млн рублей на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание приложения для App Store и Google Play. Однако Счётная палата не обнаружила программу в онлайн-магазинах.
Ведомство заключило контракт в 2017 году на 64,567 миллиона рублей. Как выяснили аудиторы Счётной палаты, на момент проверки мобильное приложение Росстата на мобильных площадках отсутствовало.
Кроме того, дизайн официального сайта также
Ранее News.ru сообщил, что аудитор Счётной палаты раскритиковал Минтруд. По её словам, ведомство не контролирует должным образом медико-социальную экспертизу, несмотря на ежегодный рост числа детей-инвалидов на 18 тысяч человек. Сейчас в России 8,1% инвалидов от общего числа жителей.