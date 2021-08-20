Сборы «налога на болванки» в пандемию установили рекорд

Сборы Российского союза правообладателей в 2020 году, когда в стране случилась пандемия коронавируса, достигли 6,1 млрд против 4,6 млрд рублей в 2019-м. Таким образом, сборы «налога на болванки» установили рекорд, сообщает РБК со ссылкой на отчёт.

Кроме того, в 1,4 раза, до 4 млрд рублей, за год увеличились и средства, которые из этих сборов выделяются непосредственно владельцам авторских и смежных прав. Прошлый рекорд был поставлен в 2018 году, а наибольший, почти трёхкратный прирост случился в 2013-м: с 1,2 млрд в 2012-м до 3,4 млрд рублей.

Исследовательская компания GfK подтвердила: в пандемийный год спрос действительно взлетел почти по всем категориям, попадающим под «налог на болванки». В частности, продажи смартфонов в штуках увеличились на 6%. У колонок и саундбаров прирост составил 35%, портативных мини-колонок — 9%, телевизоров — 14%.

Ранее сообщалось, что помимо прямых налогов, которые граждане выплачивают в госказну, существуют так называемые скрытые налоги. Как правило, они заложены в цену приобретаемой продукции, напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.