Сбой зафиксирован в работе Google

https://static.news.ru/photo/a85c3d46-8b6d-11eb-8772-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Пользователи Google из некоторых стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы. В частности, неполадки отмечены в России, США, Франции и Великобритании.

Это следует из данных Downdetector, сервиса, отслеживающего работу ресурсов, популярных в Сети.

Так, в России неполадки начались около полуночи, 74% жалоб связаны с работой сайта, 25% — со входом в учётную запись. Больше всего жалоб поступило из США. Там о проблеме с учётной записью заявили 52% пользователей, 47% испытывали сложности с поиском.

Ранее NEWS.ru сообщал, что последний серьёзный сбой в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp может быть связан с заявлениями президента США Джо Байдена на тему кибервоздействия на РФ. Об этом заявил политолог Александр Асафов. По мнению Асафова, в ближайшее время с западными интернет-сервисами могут случиться новые «неприятности».