Сбой в работе Twitter произошёл во всём мире

https://static.news.ru/photo/1be0a8b0-b3f5-11eb-a026-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи по всему миру жалуются на проблемы в работе социальной сети Twitter, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает сбои интернет-ресурсов.

Больше всего сообщений о сложностях поступило из Соединённых Штатов, Канады, Японии и Великобритании. 88% пользователей рассказали, что у них возникли проблемы с доступом к сайту соцсети в целом, ещё 11% столкнулись с невозможностью зайти в аккаунт.

Помимо общемирового сбоя, в России с 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории страны. Как заявили в ведомстве, это реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных.

Причиной таких мер стали претензии ведомства к контенту, который там сочли вредоносным, посетовав на то, что соцсеть публикации не удаляет. Пользователи высмеяли действия регулятора.

Накануне крупные федеральные и региональные операторы сообщили, что столкнулись с системными сбоями из-за оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о «суверенном Интернете». Причиной сбоев стала система фильтрации интернет-трафика DPI (Deep Packet Inspection), созданная для противодействия внешним угрозам. Это оборудование также позволяет Роскомнадзору фильтровать трафик и блокировать доступ к ресурсам из списка запрещённых в России