Сбой в работе Twitter произошёл во всём мире

Пользователи по всему миру жалуются на проблемы в работе социальной сети Twitter, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает сбои интернет-ресурсов.
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Помимо общемирового сбоя, в России с 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории страны. Как заявили в ведомстве, это реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных.
Причиной таких мер стали претензии ведомства к контенту, который там сочли вредоносным, посетовав на то, что соцсеть публикации не удаляет. Пользователи высмеяли действия регулятора.
Накануне крупные федеральные и региональные операторы сообщили, что столкнулись с системными сбоями из-за оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о «суверенном Интернете». Причиной сбоев стала система фильтрации интернет-трафика DPI (Deep Packet Inspection), созданная для противодействия внешним угрозам. Это оборудование также позволяет Роскомнадзору фильтровать трафик и блокировать доступ к ресурсам из списка запрещённых в России