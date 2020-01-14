https://static.news.ru/photo/89adc46a-36db-11ea-9173-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи «ВКонтакте» начали жаловаться на перебои в работе соцсети. В сообщениях отмечается, что система отображает некоторых юзеров как DELETED («Удалён»), а также показывает ошибку при загрузке новостей.

Сбой зафиксировал ресурс Downdetector. По его данным, перебои достигли пика в 17:00. Большинство юзеров (77%) испытывали трудности с сайтом, 18% — с сообщениями, 4% — со входом.

Пресс-служба «ВКонтакте» подтвердила NEWS.ru, что у пользователей могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов VK, но разработчики оперативно восстанавливают работу.

скриншот downdetector.com

Ранее NEWS.ru рассказал, что соцсеть «ВКонтакте» составила рейтинг упоминаемости событий и персон 2019 года. Его представили в медиапроекте «Фокус».