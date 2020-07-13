Сбой произошёл в сервисах Google

https://static.news.ru/photo/f7793200-c4fb-11ea-9603-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пользователи Google, YouTube и Gmail столкнулись в перебоями в работе сервисов. Сбой подтвердил ресурс Downdetector.

Перебои достигли пика около 14:00 по московскому времени. Юзеры испытывают трудностями с доступом к поисковику , видеохостинговой платформе и почтовому сервису , просмотром роликов и входом в учётную запись.

Ранее NEWS.ru писал, что массовый сбой таких онлайн-приложений на iOS, как «Яндекс», Viber, Spotify, TJ, Tinder, TikTok, Pinterest, затронул пользователей из разных стран мира.

Все они жалуются на проблемы при запуске приложений на iPhone и iPad. Однако все сервисы запускаются при работе девайса в автономном режиме.Сбой связывали с SDK (software development kit — набор средств разработки программного обеспечения) Facebook, который используют многие приложения.