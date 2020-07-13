Сбой произошёл в сервисах Google

Пользователи Google, YouTube и Gmail столкнулись в перебоями в работе сервисов. Сбой подтвердил ресурс Downdetector.
Перебои достигли пика около 14:00 по московскому времени. Юзеры испытывают трудностями с доступом к
Ранее NEWS.ru писал, что массовый сбой таких онлайн-приложений на iOS, как «Яндекс», Viber, Spotify, TJ, Tinder, TikTok, Pinterest, затронул пользователей из разных стран мира.
Все они жалуются на проблемы при запуске приложений на iPhone и iPad. Однако все сервисы запускаются при работе девайса в автономном режиме.Сбой связывали с SDK (software development kit — набор средств разработки программного обеспечения) Facebook, который используют многие приложения.
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