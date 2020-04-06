Сбой произошёл в работе «Яндекса»

Пользователи сообщили о проблемах в работе сервисов «Яндекса». Больше всего неполадок было зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.
Также о сбоях рассказали жители Новосибирска, Екатеринбурга, Перми, Краснодара и Астрахани,
Как писал NEWS.ru, соцсеть «ВКонтакте» провела онлайн-трансляцию спектаклей, приуроченную к Международному дню театра, который отмечается 27 марта. Зрители увидели постановки «Шагает солнце по бульварам» и «Загадочное ночное убийство собаки» театра «Современник», «Сны господина де Мольера...» театра «Ленком» и «Москва. Дословно» театра им. Владимира Маяковского.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен