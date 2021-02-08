Сбой произошёл в работе «Яндекса»

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Пользователи поисковой системы «Яндекс» сообщили о проблемах с доступом к сервисам компании.

Сбои зафиксированы во многих российских городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Краснодаре. При этом сообщений о проблемах из других стран не поступало, следует из данных сервиса Downdetector.

Большинство пользователей (71%) жалуются на сложности с доступом на сайт поисковика. Ещё у 21% возникают проблемы с работой с электронной почтой на «Яндексе».

Ранее сообщалось, что пользователи сервиса видеоконференций Zoom из США жаловались на сбои, большая часть обращений связана с невозможностью подключиться к серверу. 52% американских пользователей не могли подключиться к серверу Zoom, 30% испытывали проблемы при подключении к видеоконференции, 17% не могли войти в свои учётные записи.

14 декабря, как писал NEWS.ru, пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе видеохостинга YouTube. Наибольшие проблемы были зафиксированы в России, Германии, Франции, Великобритании, Чехии, Австрии, Польше, Болгарии, Греции, Турции, Японии и на Украине.