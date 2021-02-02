Сбой произошёл в работе «ВКонтакте»

https://static.news.ru/photo/7e9b0f0c-6550-11eb-be20-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» работает с перебоями по всей России. О проблемах с 14:50 сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Больше всего посетителей (73%) не могут выйти на сайт. Ещё 23% посетителей жалуются на проблемы с отправкой и получением сообщений. При этом 3% не могут войти в аккаунт, следует из данных сервиса Downdetector.

Ранее сообщалось, что пользователи сервиса видеоконференций Zoom из США жаловались на сбои, большая часть обращений связана с невозможностью подключиться к серверу. 52% американских пользователей не могли подключиться к серверу Zoom, 30% испытывали проблемы при подключении к видеоконференции, 17% не могли войти в свои учётные записи.

14 декабря, как писал NEWS.ru, пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе видеохостинга YouTube. Наибольшие проблемы были зафиксированы в России, Германии, Франции, Великобритании, Чехии, Австрии, Польше, Болгарии, Греции, Турции, Японии и на Украине.