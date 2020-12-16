Масштабный сбой произошёл в работе Telegram

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Мессенджер Telegram работает с перебоями по всему миру, в том числе в России. Это уже второй сбой за сутки.

О проблемах сообщили пользователи из Испании, Италии, Германии, Нидерландов, Польши, Белоруссии, Украины, Израиля, Турции, Узбекистана, Японии и Соединённых Штатов. В России наибольшие проблемы наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге. Также сбои наблюдаются в Нижнем Новгороде, Самаре, Перми, Уфе, Екатеринбурге и Новосибирске, следует из данных сервиса Downdetector.

У 90% пользователей приложение не подключается к серверам, ещё 9% сообщают о проблемах с отправкой сообщений. Также не открывается сайт мессенджера.

14 декабря, как писал NEWS.ru, пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе видеохостинга YouTube. Наибольшие проблемы были зафиксированы в России, Германии, Франции, Великобритании, Чехии, Австрии, Польше, Болгарии, Греции, Турции, Японии и на Украине.

Кроме того, аналогичные проблемы возникли у пользователей других сервисов Google: поиска, карт, почты GMail, Google Диск, и магазина Google Play.