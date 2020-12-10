Сбой произошёл в работе Spotify

https://static.news.ru/photo/3ab1d8f6-3b7b-11eb-9638-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Kalker/Global Look Press

Пользователи со всего мира сообщают, что у них возникли проблемы с популярным музыкальным сервисом. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

Основная масса жалоб поступает из Финляндии, Дании, Германии, Франции, Нидерландов, Великобритании и Соединённых Штатов. В меньшем объёме проблемы с сервисом зафиксированы в Польше, Испании и Австрии.

В основном пользователи испытывают проблемы с прослушиванием музыки. Как отмечается в комментариях, треки не проигрываются или проигрываются только в течение нескольких секунд. В ряде случаев возникают трудности с авторизацией в аккаунтах.

Предыдущий сбой в работе сервиса был зафиксирован 27 ноября. Больше всего жалоб поступило на проблемы с прослушиванием музыки (81%), у 14% пользователей возникли проблемы со входом в Spotify, у 3% — с работой веб-сайта музыкального сервиса. Тогда в компании сообщили, что в работу сервиса были внесены некоторые изменения, писал NEWS.ru.