Сбой произошёл в работе Gmail

https://static.news.ru/photo/eb6a0510-79ac-11ea-a900-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Пользователи сообщают о проблемах в работе почтового сервиса Gmail. Неполадки зафиксированы в Великобритании, Италии, Испании, Нидерландах и Соединённых Штатах.

Информации о сбоях в российской версии в настоящий момент нет. Согласно данным Downdetector, 53% пользователей не могут получить письма, 35% — авторизоваться в системе, 11% — попасть на сайт.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft выпустила внеплановое обновление KB4554364 для Windows. Оно исправляет ошибку, которая вызывала сбои в подключении к Сети. По словам разработчиков, обновление следует установить только тем пользователям, которые столкнулись с проблемой.

Баг проявлялся на устройствах с прокси, настроенными вручную или автоматически, а также в приложениях, которые используют WinHTTP или WinInet.