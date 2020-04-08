Технологии

Сбой произошёл в работе Gmail

18:18, 08 апреля 2020
Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Пользователи сообщают о проблемах в работе почтового сервиса Gmail. Неполадки зафиксированы в Великобритании, Италии, Испании, Нидерландах и Соединённых Штатах.

Информации о сбоях в российской версии в настоящий момент нет. Согласно данным Downdetector, 53% пользователей не могут получить письма, 35% — авторизоваться в системе, 11% — попасть на сайт.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft выпустила внеплановое обновление KB4554364 для Windows. Оно исправляет ошибку, которая вызывала сбои в подключении к Сети. По словам разработчиков, обновление следует установить только тем пользователям, которые столкнулись с проблемой.

Баг проявлялся на устройствах с прокси, настроенными вручную или автоматически, а также в приложениях, которые используют WinHTTP или WinInet.

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