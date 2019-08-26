https://static.news.ru/photo/b53ebaa8-c8ae-11e9-812a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пользователи Facebook начали жаловаться на перебои в работе социальной сети. Проблемы с доступом подтверждает Downdetector.

По данным ресурса, 84% пользователей испытывают трудности с desktop-версией Facebook, а 15% не могут зайти в учётную запись. Перебои достигли пика в 12:00 по московскому времени и затронули западные регионы Европы и России.

Это уже второй сбой в американской соцсети за последние семь дней. Последний раз юзеры столкнулись с трудностями 23 августа.

Ранее News.ru рассказал, что Facebook работает над новым приложением для обмена сообщениями Threads. Оно станет программой-компаньоном для Instagram.