В работе Instagram произошёл сбой

https://static.news.ru/photo/b3063b7c-fdd6-11ea-bf78-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пользователи социальной сети Instagram сообщили о проблемах с доступом к сервису. Большинство ошибок возникает при работе с сайтом (63% сообщений).

Ещё 23% пользователей пожаловались на плохую работу ленты новостей, а 13% не могут войти в свой аккаунт, следует из данных сервиса Downdetector.

Наибольшие трудности возникли у жителей Нидерландов, Венгрии, Греции, Бельгии, Великобритании, Соединённых Штатов и Индии. В России проблемы активнее всего проявились в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Как писал NEWS.ru ранее, 17 сентября у социальной сети Instagram также возникли проблемы, связанные с работой сервиса. Об этом также свидетельствуют данные сайта Downdetector, который следит за сбоями и отключениями популярных сервисов в Сети.