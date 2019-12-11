https://static.news.ru/photo/5a2819de-4c5d-11e9-9ca4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пользователи Instagram из России, США и Латинской Америки столкнулись со сбоями в работе соцсети.

Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 14:17 по времени восточного побережья США (22:17 мск), — говорится в сообщении сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Особо остро проблема коснулась жителей Санкт-Петербурга. Около 57% юзеров испытывают проблемы с просмотром ленты новостей, 21% не могут смотреть сторис.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пользователи из нескольких стран жаловались на некорректную работу социальной сети Twitter. При этом сбой затронул не только веб-версию сервиса, но и мобильные приложения. Большая часть (48%) столкнувшихся с проблемами пользователей не смогли зайти в свои микроблоги с компьютера.