Сбербанк создал робота-дезинфектора для борьбы с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b79b2692-7b00-11ea-8eaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк разработал прототип робота для дезинфекции помещений от патогенов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Сбербанк, прототип создан на базе робота-курьера. В нём установлены ультрафиолетовые лампы суммарной мощностью 100 Вт. Такой мощности хватит, чтобы за пять минут дезинфицировать помещение площадью 20 кв. м. При появлении в комнате человека процесс автоматически останавливается.

В настоящее время робот проходит тестирование в офисах банка. В будущем планируется его применение в общественных местах — больницах, поездах, вагонах метро, офисах.

Ранее россиянам посоветовали не применять водку в качестве антисептика. По словам специалистов, водка не может служить антисептиком из-за недостаточного объёма спирта, содержащегося в ней. В то же время они порекомендовали не применять для дезинфекции спирт в чистом виде, поскольку он сушит кожу и приводит к появлению на ней микротрещин, через которые в организм может проникнуть вирус, писал NEWS.ru.