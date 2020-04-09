Сбербанк создал робота-дезинфектора для борьбы с коронавирусом

Сбербанк разработал прототип робота для дезинфекции помещений от патогенов.
Как
В настоящее время робот проходит тестирование в офисах банка. В будущем планируется его применение в общественных местах — больницах, поездах, вагонах метро, офисах.
Ранее россиянам посоветовали не применять водку в качестве антисептика. По словам специалистов, водка не может служить антисептиком из-за недостаточного объёма спирта, содержащегося в ней. В то же время они порекомендовали не применять для дезинфекции спирт в чистом виде, поскольку он сушит кожу и приводит к появлению на ней микротрещин, через которые в организм может проникнуть вирус, писал NEWS.ru.
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