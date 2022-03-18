Сбербанк посоветовал россиянам отказаться от обновления ПО на устройствах

Сбербанк рекомендовал россиянам временно отказаться от обновления программного обеспечения (ПО). Как заявили в кредитной организации, сейчас велик риск заражения устройств «провокационным медиаконтентом». В случае острой необходимости использования ПО банк советует проверять все скачанные файлы антивирусом, пишет РИА Новости.

В настоящее время участились случаи внедрения в свободно распространяемое программное обеспечение провокационного медиаконтента, — говорится в сообщении.

По данным Сбербанка, вредоносный код также может быть встроен в свободно распространяемые библиотеки, используемые для разработки ПО. Использование такого ПО грозит заражением личных и корпоративных компьютеров, а также ИТ-инфраструктуры.

В организации призвали клиентов пока отказаться от обновления программного обеспечения, а разработчиков — усилить контроль за использованием внешнего исходного кода.

Ранее стало известно, что компьютерные мошенники начали маскировать свои вредоносные программы под баннеры с рекламой об обновлении браузера. При этом упор делается на потребность людей в безопасности.