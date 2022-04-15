Сбербанк остановил украинскую атаку хакеров на банковские карты россиян

Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика приложений. Это произошло после начала спецоперации. Злоумышленники пытались списать средства по всей накопленной базе клиентов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов. Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту. Наше расследование показало, что эти списания инициировала одна украинская компания — разработчик мобильных приложений, — рассказал он.

По его словам, компания, имея порядка 50 различных официальных приложений, собирала и хранила данные банковских карт своих клиентов, что является нарушением требований международных платёжных систем.

Кузнецов особо отметил, что атака проводилась совершенно легально, так как компания занимается продажами легальных услуг — подписок на планы питания, финтнес-программы и тому подобное.

В один день компания инициировала массовые списания по всей накопленной базе данных. Мы отклонили несколько сотен тысяч попыток списаний, — рассказал зампред правления Сбербанка.

Ранее стало известно, что разработчики платформы Google Play ограничили доступ к скачиванию и обновлению приложения маркетплейса «Сбермегамаркет». Представитель «Сбера» пояснил, что новые пользователи и клиенты торговой площадки могут установить приложение с официального сайта компании.

12 апреля приложение «Сбера» было удалено из App Store для смартфонов на платформе iOS, а днём позже и из Google Play для Android.