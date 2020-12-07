Сбербанк научился в реальном времени выявлять телефонных мошенников

Сбербанк вместе с мобильными операторами запустил сервис, позволяющий выявлять телефонное мошенничество в реальном времени.
Банк объединил усилия с «МегаФоном» и Tele2, дополнив существующее взаимодействие с мобильными операторами. К сервису должны также подключиться «Билайн» и МТС.
Антифрод-система банка будет получать данные о звонках мошенников от такой же системы на стороне операторов связи, что позволит оперативно выявлять мошеннические схемы и защищать клиентов. Запуск сервиса позволит снизить число атак на клиентов банка через телефонное мошенничество, уверен зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов,
Как писал NEWS.ru, мошенники придумали новый способ выманивания денег с банковских карт россиян. Злоумышленники рассылают реквизиты для оплаты несуществующих долгов. Если человек игнорирует странные уведомления, то ему начинают звонить якобы от лица управляющей компании, чтобы убедить потенциальную жертву заплатить «долг».