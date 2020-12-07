Сбербанк научился в реальном времени выявлять телефонных мошенников

https://static.news.ru/photo/dd032d44-3937-11eb-af8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк вместе с мобильными операторами запустил сервис, позволяющий выявлять телефонное мошенничество в реальном времени.

Банк объединил усилия с «МегаФоном» и Tele2, дополнив существующее взаимодействие с мобильными операторами. К сервису должны также подключиться «Билайн» и МТС.

Антифрод-система банка будет получать данные о звонках мошенников от такой же системы на стороне операторов связи, что позволит оперативно выявлять мошеннические схемы и защищать клиентов. Запуск сервиса позволит снизить число атак на клиентов банка через телефонное мошенничество, уверен зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, мошенники придумали новый способ выманивания денег с банковских карт россиян. Злоумышленники рассылают реквизиты для оплаты несуществующих долгов. Если человек игнорирует странные уведомления, то ему начинают звонить якобы от лица управляющей компании, чтобы убедить потенциальную жертву заплатить «долг».