Samsung выпустила приложение для мытья рук

Группа разработчиков из команды UI и носимых устройств исследовательского института Samsung в Бангалоре (Индия) на фоне пандемии COVID-19 разработало мобильное приложение Hand Wash для Galaxy Watch.
Оно регулярно напоминает пользователям о необходимости вымыть руки для профилактики заражения инфекцией. Напоминания установлены по умолчанию, но владельцы устройств могут самостоятельно настроить их в зависимости потребностей и распорядка дня.
Приложение отсчитывает время во время каждого мытья рук: пять секунд выделяется на включение крана и использование мыла, 20 — на сам процесс.
Приложение Hand Wash доступно для скачивания в Galaxy Store.
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