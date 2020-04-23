Samsung выпустила приложение для мытья рук

https://static.news.ru/photo/69738ee4-854d-11ea-8247-fa163e074e61_660.jpg Фото: galaxystore.samsung.com

Группа разработчиков из команды UI и носимых устройств исследовательского института Samsung в Бангалоре (Индия) на фоне пандемии COVID-19 разработало мобильное приложение Hand Wash для Galaxy Watch.

Оно регулярно напоминает пользователям о необходимости вымыть руки для профилактики заражения инфекцией. Напоминания установлены по умолчанию, но владельцы устройств могут самостоятельно настроить их в зависимости потребностей и распорядка дня.

Приложение отсчитывает время во время каждого мытья рук: пять секунд выделяется на включение крана и использование мыла, 20 — на сам процесс.

Приложение Hand Wash доступно для скачивания в Galaxy Store.

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