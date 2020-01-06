https://static.news.ru/photo/c2509c2c-30e9-11ea-b4b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: geralt /pixabay.com

Компания Samsung заявила о проекте приложения виртуальной клавиатуры для смартфонов и планшетов, которая будет проецироваться на твёрдые поверхности за счёт камеры гаджета. Об этом сообщило интернет-издание N+1 со ссылкой на пресс-релиз компании.

Пользователю необходимо нажимать пальцами на поверхность так же, как и на кнопки клавиатуры, используя метод слепой печати. Алгоритм в реальном времени создаёт модель сегментов кисти, определяет соприкосновения кончиков пальцев с поверхностью, сопоставляет текущее положение пальцев с виртуальной клавиатурой и выдаёт приложению тот или иной символ, — сообщило издание.

У компании уже есть готовый прототип клавиатуры.

Существуют иные варианты виртуальных клавиатур от других компаний, однако все они пока требуют использование сторонних гаджетов. Преимущество технологии Samsung в том, что для использования приложения нужна лишь камера в устройстве.

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