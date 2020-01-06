Компания Samsung заявила о проекте приложения виртуальной клавиатуры для смартфонов и планшетов, которая будет проецироваться на твёрдые поверхности за счёт камеры гаджета. Об этом
Пользователю необходимо нажимать пальцами на поверхность так же, как и на кнопки клавиатуры, используя метод слепой печати. Алгоритм в реальном времени создаёт модель сегментов кисти, определяет соприкосновения кончиков пальцев с поверхностью, сопоставляет текущее положение пальцев с виртуальной клавиатурой и выдаёт приложению тот или иной символ, — сообщило издание.
У компании уже есть готовый прототип клавиатуры.
Существуют иные варианты виртуальных клавиатур от других компаний, однако все они пока требуют использование сторонних гаджетов. Преимущество технологии Samsung в том, что для использования приложения нужна лишь камера в устройстве.
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