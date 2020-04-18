Samsung представила новую экологическую коробку для телевизора

https://static.news.ru/photo/47c97bde-819a-11ea-a49a-fa163e074e61_660.jpg Фото: news.samsung.com

Новую коробку для телевизора от Samsung можно превратить в стеллаж для журналов, полку или домик для кошки.

Как сообщается на сайте компании, на новую коробку для телевизоров серии Lifestyle нанесена разметка, которая позволяет аккуратно разрезать картон. Кроме того, на поверхности коробки нанесён QR-код, который позволяет получить ссылку на инструкцию.

Более того, в начале апреля Samsung запустила совместно с британским журналом Dezeen международный конкурс идей для повторного использования картонной упаковки от телевизоров. Авторам лучших проектов обещано $20 тысяч.

Как писал NEWS.ru, компания Samsung презентовала в России новые модели серии Galaxy M — Galaxy M21 и Galaxy M11. Смартфоны имеют тройную камеру, безрамочные экраны и ёмкие аккумуляторы.