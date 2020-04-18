Samsung представила новую экологическую коробку для телевизора

Новую коробку для телевизора от Samsung можно превратить в стеллаж для журналов, полку или домик для кошки.
Как
Более того, в начале апреля Samsung запустила совместно с британским журналом Dezeen международный конкурс идей для повторного использования картонной упаковки от телевизоров. Авторам лучших проектов обещано $20 тысяч.
Как писал NEWS.ru, компания Samsung презентовала в России новые модели серии Galaxy M — Galaxy M21 и Galaxy M11. Смартфоны имеют тройную камеру, безрамочные экраны и ёмкие аккумуляторы.
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