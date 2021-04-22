В Samsung придумали, как дать «вторую жизнь» старым смартфонам

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Компания Samsung запустила инициативу Galaxy Upcycling at Home, которая включает старые смартфоны в экосистему домашнего «интернета вещей». Это подарит им «вторую жизнь».

Телефоны предлагается подключать к системе Samsung SmartThings. После этого их можно будет использовать как датчики освещённости для управления светом. Кроме того, устройства можно запрограммировать на отправку уведомлений об определённых звуках: плаче ребёнка или стуке в дверь, говорится на сайте компании.

Программа настроена так, чтобы аккумулятор телефона долго оставался заряженным. При этом подключить к системе сейчас можно только смартфоны Samsung серий Galaxy S, Note и Z, которые вышли не раньше 2019 года. Также на устройстве должна быть установлена операционная система Android 9 или новее.

В настоящий момент запущена бета-версия Galaxy Upcycling at Home, которая работает в Южной Корее, Соединённых Штатах и Великобритании. Однако разработчики обещают масштабировать программу на другие страны.

Накануне партнёр и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов рассказал, что развитие умной техники и «интернета вещей» нацелено на улучшение качества человеческой жизни, однако влечёт за собой целый ряд угроз. В частности, злоумышленники могут перехватывать чужие данные и использовать их для своей выгоды.