Samsung получила крупный иск из-за маленького стекла

Юридическая фирма Hagens Berman подала в суд на Samsung. Причиной крупного иска стал брак маленького стекла, прикрывающего камеру смартфона Galaxy S20.
Многие покупатели телефона столкнулись с самопроизвольным тресканием стекла. Дефект некоторых смартфонов выглядел так, будто их специально разбили.
Корейская корпорация признала проблему, но не стала ремонтировать гаджеты по гарантии. Пользователям предложили ремонт за $400 (около 30 тысяч рублей). Высокую цену объяснили отправкой девайсов на ремонт в Южную Корею.
Юристы
Накануне флагманский китайский смартфон Xiaomi Mi 11 начал выходить из строя. Пользователи начали массово жаловаться на проблемы в Интернете.
Покупатели выяснили, что причиной критического дефекта стало перегорание материнской платы. Это происходит с современными смартфонами очень редко, но пользователи прикладывали к жалобам отчёты из сервисов по ремонту гаджетов.