Samsung получила крупный иск из-за маленького стекла

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Юридическая фирма Hagens Berman подала в суд на Samsung. Причиной крупного иска стал брак маленького стекла, прикрывающего камеру смартфона Galaxy S20.

Многие покупатели телефона столкнулись с самопроизвольным тресканием стекла. Дефект некоторых смартфонов выглядел так, будто их специально разбили.

Корейская корпорация признала проблему, но не стала ремонтировать гаджеты по гарантии. Пользователям предложили ремонт за $400 (около 30 тысяч рублей). Высокую цену объяснили отправкой девайсов на ремонт в Южную Корею.

Юристы обвинили Samsung в несоблюдении прав покупателей и перекладывании проблем на конечного потребителя. К коллективному иску предложили присоединиться пострадавшим американцам. В случае победы им обещают компенсации.

Накануне флагманский китайский смартфон Xiaomi Mi 11 начал выходить из строя. Пользователи начали массово жаловаться на проблемы в Интернете.

Покупатели выяснили, что причиной критического дефекта стало перегорание материнской платы. Это происходит с современными смартфонами очень редко, но пользователи прикладывали к жалобам отчёты из сервисов по ремонту гаджетов.