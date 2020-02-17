https://static.news.ru/photo/e6e7e294-51ae-11ea-b6cf-fa163e074e61_660.jpg Samsung Z Flip Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

В Samsung готовы исполнять требования российского законодательства, в том числе и по предустановке российского программного обеспечения на смартфоны.

Поправки к закону не повлияют на планы компании по продолжению работы в России, — цитирует ТАСС заявление пресс-службы российского офиса компании.

В пресс-службе добавили, что южнокорейская корпорация всегда готова сотрудничать с локальными и глобальными партнёрами. В качестве примера положительного опыта в Samsung назвали практику предустановки наиболее популярных у потребителей приложений от российских разработчиков, таких как, например, почтовый сервис Mail.ru Group или поисковое приложение компании «Яндекс».

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Документ разработан группой парламентариев от разных фракций. Они полагают, что это сделает пользование гаджетами более удобным для россиян, а также будет способствовать развитию деятельности отечественных IT-компаний. Список устройств, на которых будет российское ПО, предстоит определить кабмину.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) полагает, что для практической реализации законопроекта, обязывающего устанавливать отечественное программное обеспечение при продаже смартфонов, компьютеров и телевизоров, следует проработать создание реестра приложений.