https://static.news.ru/photo/699ab540-2185-11ea-98f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl, via imago-images.de/Global Look Press

Китайская поисковая система Baidu и южнокорейская компания Samsung Electronics объявили о создании первого ускорителя искусственного интеллекта (ИИ) Baidu KUNLUN. Процессор предназначен для работы в самых различных платформах, начиная от облака и заканчивая периферией.

В основе чипа лежит передовая разработка Baidu XPU, представляющая собой собственную архитектуру нейронных процессоров для облачных и граничных вычислений. В разработке, обеспечивающей пропускную способность памяти на уровне 512 Гб/с и позволяющей осуществлять до 260 TOPS при энергопотреблении 150Вт, используется 14-нм техпроцесс и технология пакетирования I-Cube от Samsung.

Как утверждает производитель, благодаря большой вычислительной мощности и низкому энергопотреблению новый процессор позволит Baidu с высокой эффективностью в том числе запускать масштабные рабочие нагрузки с использованием ИИ:

ранжирование поисковых результатов;

распознавание речи, изображения и естественных языков;

разработка систем автономного вождения;

реализация платформы глубокого обучения.

Компании готовы запустить процессор в массовое производство в начале 2020 года.

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