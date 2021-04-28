Сайты десятков российских банков отправляют посетителей к мошенникам

27 российских банков имеют сайты с опасной уязвимостью, воспользовавшись которой мошенники могут отправить посетителя на фишинговый ресурс. Это следует из исследования компании StopPhish, передаёт «Коммерсант».
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Например, сотруднику или клиенту банка приходит письмо со ссылкой, в которой он видит знакомый адрес сайта банка: «bank.ru/redirect.php?goto=https://...», — пояснил сооснователь StopPhish Юрий Другач.
Он отметил, что вероятность клика по такой ссылки достигает 80%. При этом проблема существует больше 10 лет, её наличие на конкретном сайта зависит от настроек.
Инсайдер издания в одном из крупных банков рассказал журналистам, что большинство участников рынка узнали о ситуации год назад. Проблема коснулась порталов, размещённых на CMS «1С-Битрикс». Таких сайтов среди банковских ресурсов большинство, однако после выявления уязвимости многие отключили открытый редирект.
Сооснователь «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков в свою очередь рассказал, что система по умолчанию защищена от этой уязвимости. Чтобы у мошенников появилась возможность воспользоваться проблемой, кто-то из сотрудников банка должен отключить защиту.
Накануне зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников рассказал, что в I квартале текущего года зафиксирован рост числа атак мошенников на счета банковских клиентов. По его данным, специалисты ВТБ за три месяца текущего года предотвратили финансовые потери клиентов на сумму 2 млрд рублей, что на 10% выше, чем в этот же период 2020 года. За это же время банк отклонил более 88 тысяч мошеннических операций, что на 37% больше, чем годом ранее.