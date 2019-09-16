https://static.news.ru/photo/cf87a2de-d886-11e9-9ac1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press/dpa/Axel Heimken

Хакеры выбрали целью новый сайт Росстата. DDoS-атака, произошедшая утром 16 сентября, привела к его неустойчивой работе.

Как пояснили в статистическом ведомстве, управление информационных технологий Росстата предпринимает все возможные усилия для восстановления работоспособности сайта.

Новый сайт Росстата был запущен в эксплуатацию летом 2019 года и проработал в тестовом режиме до 13 сентября. Полноценный запуск состоялся 14-го числа, передаёт РИА Новости .

В начале сентября News.ru писал, что работа интернет-энциклопедии была парализована при помощи DDoS-атак неизвестными хакерами. О сбоях, которые продлились несколько часов, сообщали пользователи России, Украины, Великобритании, Германии и других стран.



