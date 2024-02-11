Сайт «Госуслуги» отразил 600 млн DDoS-атак «Ростелеком»: хакеры атаковали сайт «Госуслуги» 600 млн раз за 2023 год

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В течение 2023 года на российский портал «Госуслуги» было совершено более 600 млн хакерских атак, заявил вице-президент «Ростелекома» Игорь Ляпунов на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. По его словам, несмотря на массовый характер DDoS-атак емкостью более 1 Тбит/сек, их удалось отразить, передает ТАСС.

Это более 600 млн массовых DDoS-атак емкостью более 1 Тбит/сек. Это колоссальное, сложнейшее информационное воздействие, — пояснил Ляпунов.

Он добавил, что киберпреступники регулярно создают сайты — подделки «Госуслуг» — каждый месяц сотрудники безопасности блокируют порядка 70 таких порталов. В их число, по его словам, входят не только специальные фишинговые сайты и приложения, но и различные Telegram-каналы.

Вице-президент «Ростелекома» отметил, что в даркнете на регулярной основе выявляют объявления с базами данных, авторы которых утверждают, что информация получена путем хищений. На самом портале «Госуслуги» под блокировку попали более 2 тысяч аккаунтов, которые удалось украсть злоумышленникам.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что в будущем портал «Госуслуги» могут заменить умные колонки. По словам министра, уровень развития данных устройств достигнет таких высот, что россияне смогут записываться на прием в поликлинику или получать определенные документы с помощью простой голосовой команды.