https://static.news.ru/photo/b36558d4-c8b5-11e9-b055-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские железные дороги (РЖД) проводят проверку после публикации в свободном доступе персональных данных сотрудников.

Мы сейчас проводим проверку данного инцидента. Готовится материал для передачи в правоохранительные органы. Утечки персональных данных клиентов не было. Наша система продажи билетов отличается высокой степенью защиты. Пока проверяем, — сообщили News.ru в пресс-службе.

Информация об утечке появилась в ночь на 27 августа. Данные помимо прочего включают в себя фотографию сотрудника, его имя, дату рождения, адрес и номер СНИЛС.

Ранее News.ru сообщил, что российские банки заочно признали факт утечки личных данных клиентов и пытаются минимизировать последствия произошедшего, рассылая клиентам сообщения с предупреждением о новых способах мошенничества.

Как рассказали в топ-30 кредитных организаций, в последнее время участились случаи использования роботов для получения кода подтверждения операции из SMS. Таким образом клиент одного из банков потерял более трёх миллионов рублей.