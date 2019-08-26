Российские железные дороги (РЖД) проводят проверку после публикации в свободном доступе персональных данных сотрудников.
Мы сейчас проводим проверку данного инцидента. Готовится материал для передачи в правоохранительные органы. Утечки персональных данных клиентов не было. Наша система продажи билетов отличается высокой степенью защиты. Пока проверяем, — сообщили News.ru в пресс-службе.
Информация об утечке
Ранее News.ru сообщил, что российские банки заочно признали факт утечки личных данных клиентов и пытаются минимизировать последствия произошедшего, рассылая клиентам сообщения с предупреждением о новых способах мошенничества.
Как рассказали в топ-30 кредитных организаций, в последнее время участились случаи использования роботов для получения кода подтверждения операции из SMS. Таким образом клиент одного из банков потерял более трёх миллионов рублей.