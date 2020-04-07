«Ростелеком» сохранит доступ к Сети абонентам с долгами

https://static.news.ru/photo/7e5e3e56-7889-11ea-8762-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейший оператор фиксированной связи «Ростелеком» позволит абонентам с задолженностью пользоваться услугами во время эпидемии коронавируса. Задержка в оплате счетов также не станет причиной отключения от Интернета для малого и среднего бизнеса.

Об этом рассказал в интервью РБК президент компании Михаил Осеевский. По его словам, в «Ростелекоме» допускают рост дебиторской задолженности со стороны клиентов. В 2019 году она составила 40,5 млн рублей, что на 6 млн меньше аналогичного показателя 2018 года.

Мы открыли бесплатный доступ к отечественным фильмам, сериалам, мультфильмам, детскому образовательному контенту в интерактивном ТВ и видеосервисе Wink. И сразу же увидели резкий, в восемь-десять раз, рост просмотра контента, — отметил глава «Ростелекома».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минкомсвязи запускает эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам. Министерство намерено найти баланс между возможностями операторов связи и бесплатным социальным пакетом. До 1 июля будет открыт доступ к электронным финансовым и банковским сервисам, а также сервисам по поиску работы и развитию карьеры.