«Ростелеком» сохранит доступ к Сети абонентам с долгами

Крупнейший оператор фиксированной связи «Ростелеком» позволит абонентам с задолженностью пользоваться услугами во время эпидемии коронавируса. Задержка в оплате счетов также не станет причиной отключения от Интернета для малого и среднего бизнеса.
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Мы открыли бесплатный доступ к отечественным фильмам, сериалам, мультфильмам, детскому образовательному контенту в интерактивном ТВ и видеосервисе Wink. И сразу же увидели резкий, в восемь-десять раз, рост просмотра контента, — отметил глава «Ростелекома».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Минкомсвязи запускает эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам. Министерство намерено найти баланс между возможностями операторов связи и бесплатным социальным пакетом. До 1 июля будет открыт доступ к электронным финансовым и банковским сервисам, а также сервисам по поиску работы и развитию карьеры.
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