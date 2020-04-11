«Ростех» вдвое увеличит производство IP-камер для удалённого обучения

https://static.news.ru/photo/feda2b36-7bc1-11ea-96ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Росэлектроника/facebook.com

«Ростех» локализует производство IP-камер для дистанционного обучения на мощностях холдинга «Росэлектроника» и более чем вдвое нарастит количество выпускаемых ежедневно изделий. Об этом рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Он пояснил, что потенциальный спрос на IP-камеры составляет 300 тысяч штук. Сейчас есть возможность выпускать по две тысячи таких камер в день. В «Росэлектронике» готовы в кратчайшие сроки довести объём производства до пяти тысяч камер ежедневно.

Чемезов добавил, что изделие уже успешно прошло тестирование в гимназии имени Евгения Примакова в Подмосковье, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что глава «Ростеха» высказался за оборудование школ системами распознавания лиц и тепловизорами. По его словам, наличие этих устройств позволит пресекать проникновение в учебные заведения посторонних лиц, а также отслеживать состояние здоровья учащихся.