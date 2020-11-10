Ростех собрал первый самолёт МС-21 с двигателями российского производства

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Microsoft объявила о принудительном обновлении устаревших версий операционных систем Windows. В компании объяснили, что это делается во избежание проблем с совместимостью оборудования в будущем.

Процесс обновления ОС миллионов пользователей будет запущен 8 декабря, когда закончится поддержка майского обновления Windows под номером 1903. Как пишет издание Windows Latest со ссылкой на сообщение Microsoft, пользователи версии...