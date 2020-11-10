Ростех собрал первый самолёт МС-21 с двигателями российского производства

В корпорации «Ростех» объявили о создании первого опытного самолёта МС-21-310 с двигателями российского производства ПД-14.
Корпорация «Иркут», входящая в состав Объединённой авиастроительной корпорации, завершила постройку опытного самолёта МС-21-310, который пройдёт лётные испытания с российскими двигателями ПД-14. 6 ноября самолёт переведён из цеха окончательной сборки в лётно-испытательное подразделение, — говорится на сайте компании.
По словам индустриального директора авиационного кластера Ростеха Анатолия Сердюкова, очень немногие страны в мире способны создавать авиационную технику подобного уровня.
Предстоящие испытания МС-21 с отечественными двигателями — это знаковое событие для отрасли, наглядное подтверждение того, что у отечественного гражданского авиастроения есть будущее, — заявил Сердюков.
Как писал NEWS.ru, Ростех ранее анонсировал начало серийного производства вертолётов Ми-28НМ. По словам генерального директора компании «Вертолёты России» (входит в Ростех) Андрея Богинского, первые два вертолёта уже поставлены в качестве установочной партии. Один из них участвует в госиспытаниях, на втором испытывают новую несущую систему — лопасти, увеличивающие скорость машины.
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