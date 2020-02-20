https://static.news.ru/photo/af5af152-53e5-11ea-bbb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Ростех придумал замену ковровым дорожкам в поездах дальнего следования. Компания разработала негорючий линолеум.

Отмечается, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила убрать из пассажирских вагонов ковровые дорожки. По её мнению, они устарели во всех отношения и к тому же собирают пыль. В Ростехе также признали их «отголосками прошлого» и предложили материал на замену.

Специально для транспорта создано современное напольное покрытие, гораздо более надежное и практичное… негорючее многослойное поливинилхлоридное покрытие с повышенной износостойкостью, — цитирует РИА Новости сообщение госкорпорации.

Линолеум уже испытали на горючесть во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов. Кроме того, новый материал устойчив к воздействию холода, ультрафиолетового излучения, влаги и других агрессивных сред, а рельеф, нанесённый на покрытие, делает его антискользящим, добавили в Ростехе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Mobile Inform Group (MIG) и АО «Аэронавигационные и информационные системы» (АИС), входящее в структуру Ростеха, намерены выпустить линейки защищённых мобильных устройств для корпоративного сегмента. Смартфоны и планшеты стоимостью до 60–90 тыс. руб. будут производиться на Калужском заводе телеграфной аппаратуры.