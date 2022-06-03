«Ростех» придумал, как сделать дроны неуязвимыми для РЭБ «Ростех» создал новый тип навигации, делающий дрон неуязвимым для систем РЭБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разработчики группы компаний «Калашников», входящей в госкорпорацию «Ростех», создали новый вид навигации для беспилотных летательных аппаратов, который делает их почти неуязвимыми для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет ТАСС со ссылкой на источник в «Ростехе». Там добавили, что новая навигационная система стала значительно точнее, чем инерциальная, тем самым потери дронов будут сведены к минимуму.

Разработка не зависит от спутниковой навигации и реализована в замкнутом контуре управления. Это позволяет беспилотнику успешно противостоять средствам радиоэлектронной борьбы, перехватить управление таким дроном невозможно, — сказал источник агентства.

Ранее стало известно, что система радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России подавила помехами беспилотник НАТО. Собеседник агентства добавил, что аппарат над Чёрным морем пытался вести разведку в интересах Украины, однако миссия дрона оказалась бессмысленной после того, как его датчики были подавлены комбинированными помехами.