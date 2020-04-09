Ростех предложил школам и вузам свои технологии для дистанционного обучения

https://static.news.ru/photo/65a660a4-7b23-11ea-980c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Ростех презентовал 30 современных разработок в области дистанционного обучения для школ и вузов.

Разработки были продемонстрированы министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, в условиях пандемии коронавируса есть особенно большой запрос на продукты и системные решения для организации дистанционного обучения, видеотрансляций, хранения и передачи данных.

Среди представленных разработок были системы с определением температуры тела учащихся, компьютерная техника для учебных классов, системы хранения данных и камеры наблюдения.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство просвещения рекомендовало школам не учитывать оценки, полученные в последней четверти, при расчёте годовой успеваемости учащихся. По словам замминистра просвещения России Виктора Басюка, такой подход позволить школьникам доучиться в более спокойной эмоциональной атмосфере, а также избавит от беспокойства их родителей, которые волнуются из-за успеваемости детей на дистанционном обучении.